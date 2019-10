Debat regeerverklaring in Vlaams Parlement geschorst

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans heeft de zitting vandaag na een halfuur geschorst. De oppositiepartijen willen afstemmen hoe ze zullen omgaan met de aankondiging dat minister-president Jan Jambon pas dinsdag de begrotingscijfers zal vrijgeven. “Natuurlijk zijn er cijfers en natuurlijk ga ik die ter beschikking stellen, maar ik laat die onderpinnen door de administratie met technische fiches en dinsdagochtend gaan we daarover debatteren zoveel als je wil”, zei Jambon vrijdag in het parlement. “Wat ik woensdag heb voorgelegd is een richting, een visie en een ambitie.”

“Op de agenda staat heel duidelijk dat er krachtlijnen van de begroting zouden worden gepresenteerd”, antwoordde Groen-fractieleider Björn Rzoska. “Dit is het hart van de democratie. U hebt allemaal een mandaat gekregen van de Vlaming, dat is een voorrecht om te mogen doen, maar wij laten niet over ons heen lopen.”

“Uit uw woorden, zowel in het parlement als daarbuiten, blijkt alleen maar dedain en misprijzen voor de werking van dit parlement”, zei Chris Janssens van Vlaams Belang. “Wij zijn als oppositie niet bereid om u carte blanche te geven met uw regering.”

Homans schorste de zitting en riep de fractieleiders bij zich in haar bureau om te bespreken hoe het nu verder moet. De vraag is of de oppositiepartijen zullen opstappen of er toch voor kiezen om mee te debatteren.

bron: Belga