Dalilah Muhammad snelt naar WK-goud in nieuw wereldrecord op 400m horden

De Amerikaanse Dalilah Muhammad heeft vandaag met een nieuw wereldrecord (52.16) goud veroverd op de 400 meter horden op het WK atletiek in de Qatarese hoofdstad Doha. De 29-jarige Muhammad klokte af in 52.16 en was vier honderdsten van een seconde sneller dan de 52.20 die ze op 28 juli tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in Des Moines neerzette. De Amerikaanse liet zo het eerste wereldrecord noteren op dit WK.

In Doha was ze in de finale zeven honderdsten sneller dan haar landgenote Sydney McLaughlin (52.23), die vrede moest nemen met zilver. Het brons ging in 53.74 naar de Jamaicaanse Rushell Clayton.

Voor Muhammad is dit het eerste WK-goud, na zilver in 2013 en 2017. In Rio 2016 pakte ze wel al olympisch goud.

Bron: Belga