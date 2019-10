Crombez heeft “veel vertrouwen in de vernieuwde ploeg”

John Crombez stelt zich geen kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de sp.a. “Ik doe dat met veel vertrouwen in de vernieuwde ploeg”, zegt hij in een reactie aan Belga. Crombez spreekt zich niet uit voor één van drie kandidaten. Het is aan de leden om te beslissen wie ze het vertrouwen geven, zegt hij. Deze middag moesten de kandidaturen binnen zijn op het hoofdkwartier van de sp.a aan de Brusselse Grasmarkt. Uiteindelijk zijn er drie kandidaturen ingediend: die van Vlaams fractieleider Conner Rousseau uit Sint-Niklaas, een tweede van voormalig partijmedewerker Hannes De Reu uit Gent en een derde van Christ’l Van der Paal, een sp.a-militante uit Antwerpen.

Crombez zelf stelt zich dus geen kandidaat. “sp.a staat voor een belangrijke uitdaging met een vernieuwde ploeg. Het maatschappelijk debat dat we als partij moeten voeren, is elke dag belangrijker. Zorgen dat Vlamingen en Brusselaars een goede sociale bescherming krijgen, de nodige zorg en een eerlijk loon, zijn daar voorbeelden van. Dat evidente gegeven van een sterk en een sociaal Vlaanderen met perspectief voor de mensen is met het huidige beleid jammer genoeg geen vanzelfsprekendheid meer. sp.a zal zich sterk in dat debat zetten, daar ben ik van overtuigd, en de partij zal dit als één blok moeten doen”, zegt Crombez.

“Zelf stel ik me niet opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap. Ik doe dat met veel vertrouwen in de vernieuwde ploeg. Aan alle kandidaten veel succes gewenst. Ik wil oprecht alle leden bedanken voor de voorbije jaren. Het is nu aan hen om te beslissen aan wie ze het vertrouwen geven om de partij de volgende jaren sterker te maken”, zegt Crombez.

bron: Belga