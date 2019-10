Courtois, Meunier en Lukaku ondergaan maandag tests

Thibaut Courtois, Thomas Meunier en Romelu Lukaku ondergaan maandag enkele tests, wanneer de Rode Duivels in Tubeke verzamelen blazen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino (donderdag 10 oktober in Brussel, 20u45) en Kazachstan (zondag 13 oktober in Nur-Sultan, 15u00). Daarna wordt beslist of ze bij de selectie blijven. Dat liet bondscoach Roberto Martinez vandaag optekenen. Dinsdag werd Courtois gewisseld bij de rust in de Champions League-wedstrijd van Real Madrid tegen Club Brugge. De Koninklijke liet intussen weten dat de doelman sukkelt met buikgriep, zaterdag zal hij vermoedelijk niet spelen tegen Granada.

Romelu Lukaku, nog één doelpunt verwijderd van de mijlpaal van 50 goals voor de Duivels, bleef woensdag met last aan de dij aan de kant bij de CL-match van Inter Milaan tegen Barcelona. Achter de naam van Thomas Meunier staat ook een vraagteken. De rechterflankverdediger van Paris Saint-Germain maakte dinsdag met ingetapet dijbeen de 90 minuten vol tegen Galatasaray.

“Maandag, na de tests, weten we of ze bij de selectie blijven”, zei Martinez. “Ik was dinsdag in Madrid. Thibaut had al maagkrampen voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Nu zullen we moeten wachten tot maandag, al ben ik wel hoopvol dat hij beschikbaar zal zijn. Ook Meunier en Lukaku zijn wat twijfelachtig.”

Martinez liet zich tevens uit over de moeilijke periode van Thibaut Courtois en Eden Hazard bij Real Madrid. “Op clubniveau worden onze spelers maximaal getest”, aldus Martinez. “Wanneer je bij de beste clubs ter wereld speelt, zal je nu eenmaal periodes met moeilijkheden meemaken. Ik maak me geen zorgen. Zeker Thibaut en Eden kunnen heel goed omgaan met tegenspoed, ze zijn klaar voor deze uitdaging. Deze interlandbreak kan voor positieve afleiding zorgen. Ze zullen frisser en sterker terugkeren naar hun club.”

Ook Yari Verschaeren is er opnieuw bij, ondanks een mindere periode bij Anderlecht. “Als je als 18-jarige in het eerste elftal van Anderlecht speelt, dan betekent het dat het goed gaat in je carrière, ongeacht of je al dan niet wint in het weekend. Tijdens de vorige interlandperiode heeft Yari voldoende indruk op mij gemaakt. Dit is een volgende stap in zijn carrière, na zijn mooie traject doorheen de nationale jeugdselecties.”

Mousa Dembélé is er opnieuw niet bij. “We geven hem de kans zich aan te passen aan de Chinese competitie, die in december eindigt”, legde Martinez uit. “Daarna zullen we met hem samen zitten om zijn internationale carrière te bespreken.”

