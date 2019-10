Charleroi moet 2.000 euro boete betalen voor spreekkoor “Ndongala is een dief in H&M”

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag een boete van 2.000 euro opgelegd aan Sporting Charleroi, omdat supporters van de Zebra’s een gevoelig spreekkoor hadden gelanceerd tegen ex-speler Dieumerci Ndongala. In de thuiswedstrijd van 13 september tegen landskampioen KRC Genk staken enkele fans van Charleroi de draak met ex-speler Ndongala, die nu voor de Limburgers voetbalt. Uit het vak van de harde kern in het Stade du Pays weerklonk meermaals “Dieumerci est un voleur chez H&M”, ofwel “Dieumerci is een dief in H&M”. Enkele dagen voor de bewuste wedstrijd werd Ndongala onterecht beschuldigd van diefstal in de H&M-winkel in Vilvoorde. In de 73e minuut scandeerden de fans ook “omgekochte scheidsrechter” richting ref van dienst Nathan Verboomen.

Het Bondsparket had 2.500 euro boete gevorderd, maar de Geschillencommissie hield het op 2.000 euro. “Het kwetsend karakter van beide spreekkoren staat buiten kijf, zeker omdat ze individuen viseren. De gezangen zijn tevens inbreuken op de strafwet”, luidt het vonnis. Charleroi kan enkel in beroep gaan bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

bron: Belga