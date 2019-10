Burgercollectief blokkeert distributiecentrum van bpost in Fleurus

Een honderdtal actievoerders van het burgercollectief “Actions Citoyennes contre les mesures gouvernementales” blokkeert sinds 21.30 uur vrijdagavond het distributiecentrum van bpost in Fleurus, in de provincie Henegouwen. Die groep, die in november 2018 aan de basis lag van de blokkades aan brandstoffendepots, zou hebben besloten om de acties in de regio Charleroi te hervatten. De actievoerders willen zo naar eigen zeggen het onvermogen van het beleid om de sociale, fiscale en klimaatkwesties aan te pakken aankaarten, luidt het in een communiqué. Volgens een lid van het collectief verhinderen de demonstranten dat vrachtwagens het centrum verlaten en willen ze hun actie, die de bedoeling heeft om vreedzaam te zijn, volhouden tot zaterdag 8 uur.

“Blokkades, symbolische acties, demonstraties, overleg, … Ondanks dit alles blijft het beleid doof voor onze eisen. Bpost is een bedrijf waarvan de staat aandeelhouder is. De economie van de staat blokkeren kan de aandacht vestigen op onze eisen: een verlaging van de btw op producten die in de basisbehoeften voorzien en een verlaging van de accijnzen op brandstof”, aldus nog het collectief.

bron: Belga