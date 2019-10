Belgische meisjes voeren stand aan na twee subdivisies

Op het WK turnen in het Duitse Stuttgart staat de Belgische meisjesploeg na de eerste twee subdivisies op de eerste plaats in het teamklassement. Senna Deriks (Gymgroep AS), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) en Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) totaliseerden vandaag 161,238 punten.

Later op de dag komen subdivisies drie tot zes nog in actie. Morgen is het de beurt aan de overige zes subdivisies.

De kwalificaties zijn niet alleen doorslaggevend voor de WK-finales (team, allround, toestel) maar ook de laatste teamtickets voor de Olympische Spelen worden in Stuttgart verdeeld. Om Tokio 2020 te halen, moet België in de top twaalf eindigen. Of dat lukt, zal morgenavond omstreeks 22 uur duidelijk worden.

Op het WK vorig jaar in Doha behaalden de Belgische meisjes een totaalscore van 158,970 punten, goed voor een elfde plaats.

Individueel haalde Nina Derwael een score van 15,141 punten aan de brug met ongelijke leggers. Derwael verdedigt aan dit toestel haar wereldtitel.

Derwael leidt eveneens in het allroundklassement met 55,441 punten. Maellyse Brassart is de tweede Belgische met 51,232 punten.

Bron: Belga