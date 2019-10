Belgen in het buitenland – Hertha pakt de volle buit in Duitsland, ondanks penaltyfout Boyata

Hertha Berlijn, met Dedryck Boyata 90 minuten op het veld en Dodi Lukebakio die na 60 minuten mocht invallen, heeft vrijdagavond op de zevende speeldag in de Duitse Bundesliga met 3-1 gewonnen van Düsseldorf. De wedstrijd begon nochtans slecht voor de thuisploeg, want een overtreding van Boyata in de eigen zestien gaf Düsseldorf de kans om op voorsprong te komen van op de stip en Rouwen Hennings faalde niet (32.). Hertha draaide de rollen nog voor de rust om met dank aan Vedad Ibisevic (37.) en Javairo Dilrosun (44.). In de tweede helft bediende de net ingevallen Lukebakio Vladimir Darida op een snelle counter, die de 3-1 eindstand vastlegde (62.).

RKC Waalwijk heeft in Groningen zijn achtste nederlaag in negen wedstrijden geleden in de Eredivisie. Doelpunten van Mike te Wierik (21.), Charlison Benschop (38.) en Gabriel Gudmundsson (78.) zorgden voor een 3-0 nederlaag. Hannes Delcroix speelde de hele wedstrijd voor RKC, Anas Tahiri werd na 61 minuten naar de kant gehaald en Lennerd Danneels kwam niet van de bank. De promovendus bengelt zo, nog steeds met maar 1 punt, helemaal onderaan het klassement in Nederland.

bron: Belga