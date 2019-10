Antwerpse cipiers staken nog zeker tot maandag verder

De staking in de gevangenis van Antwerpen gaat nog zeker tot maandag verder. Dat meldt de liberale overheidsvakbond VSOA deze avond. “De directie wil op enkele punten niet toegeven”, klinkt het. De cipiers in de gevangenis van Antwerpen staken al sinds vorige week donderdag, uit onvrede met het personeelstekort. Ze eisen aanpassingen aan het regime om de situatie werkbaar te houden.

Gisteren sprak de directie met het personeel en deze voormiddag was er nieuw overleg met de vakbonden. Daaruit kwam een voorstel dat de bonden voorlegden aan het personeel, maar deze namiddag werd besloten dat de toegevingen onvoldoende waren. “Er was op voorhand afgesproken dat op bepaalde punten absoluut moest voldaan worden om opnieuw aan het werk te gaan”, zegt VSOA-secretaris Eddy De Smedt. “Op enkele van die punten wenst de directie niet toe te geven.”

Toch hebben de vakbonden hoop dat er maandag een akkoord gevonden kan worden. “De directie is akkoord om de waaier – het afschakelplan bij een personeelstekort – aan te passen”, zegt De Smedt. “Op andere vlakken, zoals het bedelen van het avondeten op hetzelfde moment als het middagmaal, willen ze niet meegaan.”

Voor de gevangenen betekent de voortzetting van de staking dat ze ook dit weekend in hun cel moeten blijven. Volgens de vakbond leidde dat afgelopen nacht tot incidenten, waarbij enkele gevangenen uit protest een beperkte brand stichtten in hun cel. Volgens het Gevangeniswezen is op dit moment alles rustig in de gevangenis.

bron: Belga