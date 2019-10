Andy Murray is niet opgewassen tegen eerste reekshoofd Thiem

Het parcours van Andy Murray op het China Open in Peking (hard/3.515.225 dollar) is vandaag in de kwartfinales geëindigd. De Schot was niet opgewassen tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), het eerste reekshoofd. Die haalde het met 6-2 en 7-6 (7/3). De 32-jarige Murray mag niettemin terugblikken op een succesvol toernooi. Voor het eerst sinds zijn ingrijpende heupoperatie in januari slaagde hij erin een speler uit de (sub)top te verslaan. In de eerste ronde wipte Murray de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 13), op de US Open nog halvefinalist. Aansluitend klopte de drievoudige grandslamkampioen, vandaag 503e op de ranking, zijn landgenoot Cameron Norrie (ATP 69).

Binnenkort is Murray een van de blikvangers op het European Open (13-20 oktober) in Antwerpen.

Dominic Thiem speelt in Peking om een finaleplaats tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 9). Die haalde het met 3-6, 6-3 en 6-1 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12).

Bron: Belga