100.000 leveringen toch brug te ver voor Tesla

Tesla is er afgelopen kwartaal toch niet in geslaagd om 100.000 auto’s bij klanten af te leveren. Topman Elon Musk zei vorige week nog dat de maker van elektrische wagens een goede kans had om dat symbolische aantal te overschrijden. Hij sprak zelfs al van een belangrijke mijlpaal, vandaar dat de uiteindelijke cijfers een fikse domper zijn voor het bedrijf. De leveringen bleven steken op 97.000. Dat is wel meer dan de ruim 95.000 stuks die Tesla in de voorgaande periode afleverde. In de Amerikaanse nabeurshandel ging het aandeel Tesla woensdag hard onderuit. Tesla staat erom bekend dat het soms moeite heeft om auto’s op tijd bij klanten af te leveren. Musks woorden werden vorige week daarom door de meeste beleggers opgevat als een hoopvol signaal.

Bron: Belga