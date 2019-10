4/10

Tijdens de Nacht van de Verbeelding wordt de Citadelsite in Gent bezet door muzikanten, filosofen, performers, beeldende kunstenaars, schrijvers en andere kampioenen van de verbeelding. Daar creëren ze een totaalervaring, over de grenzen van genres heen. Een kunstenaar bouwt een sculptuur met een gigantische blokkendoos (of is het een performance?), een street artist tekent met zijn hele lichaam (of danst hij?), een koor wordt begeleid door elektronische muziek en een stel metronomen uit de jaren zestig vormen een bijzondere melodie (of is het een gedicht?).

nachtvandeverbeelding.gent