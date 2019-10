TIPS & TRENDS. Pinktober @ Hard Rock Cafe

Oktober is traditioneel borstkankermaand. De campagne Think Pink wil mensen bewustmaken van de ziekte en verkoopt roze lintjes om verder onderzoek te financieren. Verschillende organisaties steunen de actie met roze producten of events. Ook het Hard Rock Cafe in Antwerpen en Brussel is voor de twintigste keer van de partij.

Janne Vandevelde

De webshop van het populaire café kleurt voor de gelegenheid helemaal roze. De bekende T-shirts shop je deze maand in een roze kleur, maar je vindt er ook limited edition pins, armbanden, sleutelhangers en hoeden. De opbrengst gaat integraal naar Hard Rock Heals Foundation, dat meer aandacht wil vragen voor borstkanker.

De hele maand lang drink je bij het Hard Rock Cafe in Antwerpen en Brussel de ‘Drink Pink Punch’, een – je raadt het al – roze cocktail met gin, guava, banaan, ananas en aardbeien, afgewerkt met guavaschuim en regenboogsnoepjes.

Het hoogtepunt van de actie vindt plaats op donderdag 10 oktober. Dan ondergaan de cafés in Antwerpen en Brussel een roze metamorfose voor een afterwork met nagelsalon, make-upstand en DJ.