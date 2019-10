Smile Safari: tussen kunst en kitsch

Na de Verenigde Staten en Nederland heeft ook België zijn eerste Instagram-museum. Bij Smile Safari in het Brusselse Tour & Taxis kan je tot eind november poseren in de gekste kamers. Surf op een pizzapunt, spring uit een gigantische taart of duik in een ballenbad en zwier daarna al jouw kleurrijke kiekjes op Instagram om je volgers jaloers te maken. Maar kunnen we wel nog spreken van een museum?

Janne Vandevelde

Smile Safari valt onder de noemer ‘museum’ omdat de decors wel degelijk ontworpen zijn door een team van designers en kunstenaars. Verder is het vooral een Instagram-pretpark, omdat je Smile Safari ‘beleeft’. Je mag alle kunst aanraken en duikt als het ware telkens in een nieuwe wereld. Wie trouwens voor elke kamer een andere matching outfit in gedachten heeft, zijn er kleedhokjes voorzien. Voor de ene kitsch, voor de andere puur plezier.

Taboob

Dit pop-upmuseum is niet enkel een ode aan Instagram. Smile Safari uit ook kritiek op het socialemediaplatform. Zo is er een heus decor met blote borsten, ter ere van het Instagramaccount Taboob, dat de draak steekt met de strenge richtlijnen rond naaktfoto’s. Verschillende influencers die een foto postten met de blote muur, kregen van Instagram al het deksel op de neus

Tickets kosten 20 euro. In die prijs zijn 10 fotoprints inbegrepen.

Meer info op smilesafari.be.