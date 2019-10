Pendelaar Sarah verklapt: “Op de bovenste verdieping van de ULB is de zonsondergang prachtig”

Elke vrijdag deelt Metro, samen met een pendelaar, de leukste lifestyletips met jou. Deze week verklapt Sarah uit Elsene, studente aan de ULB, haar best bewaarde geheimen.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Er zijn zoveel dingen die passen bij een regenachtige zondag! De eerste film die bij me opkomt is ‘Mr. Nobody’ van Jaco Van Dormael. Dat is veruit mijn lievelingsfilm en afhankelijk van wanneer je hem bekijkt, dringen uiteenlopende interpretaties zich op. Als ik een belangrijke beslissing moet nemen in mijn leven, kijk ik standaard naar ‘Mr. Nobody’. Het lijkt wel alsof de film me raad geeft. Wat boeken betreft, zou ik gaan voor ‘Bel Ami’ van Guy de Maupassant.

Welk restaurant doet je watertanden?

Als ik niet echt weet wat ik wil eten en ik geen zin heb om zelf te koken, kan je me vinden bij Aqua Réel aan de Begraafplaats van Elsene. Vooral de sauzen daar zijn geweldig. Vlakbij het Flageyplein, in de Lesbroussartstraat, zit AMI, een restaurantje dat zich specialiseert in vegetarisch en veganistisch eten. Beter dan dat wordt het niet.

Welke bezienswaardigheid moeten mensen zeker bezoeken in Brussel?

Zelf vind ik het geweldig om naar de laatste verdieping van de gebouwen op de campus van de ULB te gaan. Je bent er zo goed als alleen, het uitzicht is spectaculair en zowel de zonsopkomst als -ondergang is prachtig. Als er vrienden op bezoek komen, neem ik ze ook altijd mee naar Goupil Le Fol in de Violetstraat. Het café is een soort labyrint met een heleboel verschillende kamers. Of je er nu naartoe gaat met vrienden of met je lief, het decor past zich altijd aan aan de situatie.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meest trots?

Ik doe m’n best om niet te materialistisch te zijn, om me niet te veel belang te hechten aan fysieke voorwerpen. Maar ik ben wel grote fan van Spullenhulp. Verder heb ik ook een enorme bibliotheek met boeken die van overal komen. Daar hecht ik veel belang aan, maar anderzijds vind ik het ook leuk om ze uit te lenen aan vrienden. Ik heb onlangs trouwens wel een oude kaptafel gekregen van mijn moeder, echt een prachtstuk – dat telt ook als tweedehands neem ik aan?

Welk YouTube-kanaal geeft je inspiratie?

Ik ben echt een fanatiek YouTube-gebruiker. De video’s die ik bekijk, zijn heel uiteenlopend en gaan over geschiedenis, wetenschap, random onderwerpen… Enkele van mijn favorieten zijn ScienceEtonnante, Mr. Sam – Point d’interrogation, Un Créatif, L’Histoire nous le dira… Ik zou nog heel lang kunnen blijven doorgaan, maar dat zijn zowat de belangrijkste.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Eerlijk? Ik ben zo druk in de weer met al mijn verschillende projecten dat ik helemaal gelukkig word van een avondje thuis zijn. Ik woon samen met een paar andere mensen in een huis vlakbij de campus van de ULB, maar ondanks de locatie is het echt een oase van rust.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Over het algemeen heb ik een grote voorliefde voor kleedjes. Super handig, want op enkele minuten tijd heb je je hele outfit bij elkaar. Ik koop mijn kleding bijna uitsluitend tweedehands – vooral bij Spullenhulp – en het gebeurt dan ook niet vaak dat ik word verleid door de nieuwe collectie in de winkeletalages. Alleen tijdens de solden maak ik weleens een uitzondering.