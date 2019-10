OEPS! Betrapt: flikflooiend koppeltje te zien op Google Maps

Door Google ben je nergens meer veilig, een lesje dat een Taiwanees koppeltje aan den lijve heeft moeten ondervinden.

Google Maps is erg handig als je de wereld virtueel wilt verkennen, maar het heeft ook zo zijn nadelen. Een man was via Google Maps op zoek naar dieren in de buurt van de Taiwanese stad Taichung. Plots kwam hij een witte auto tegen met daarnaast een naakt koppeltje dat elkaar innig omhelsde.

Expliciete beelden censureren

Opvallend, want Google doet zijn uiterste best om dergelijke expliciete beelden uit zijn database te halen. De man deelde de beelden op sociale media en uiteraard gingen ze viraal, waarna Google ze censureerde.