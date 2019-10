Kubini heeft een tweede 3D-geprinte juwelencollectie klaar: “Juwelen ontwerpen heeft meer met wiskunde te maken dan je denkt”

Het moment dat je geliefde voor jou door de knieën gaat en je ten huwelijk vraagt, is er een om te koesteren. Om het romantische plaatje compleet te maken, mag een verlovingsring natuurlijk niet ontbreken. Dat weten Kaat De Groef (28) en Lien Hereijgers (32) als geen ander. De twee jonge ondernemers van designbureau ‘Kubini’ in Deurne hebben naast hun collectie trouwringen, nu ook een tweede lijn met verlovingsringen gelanceerd.

Janne Vandevelde

Kubini is een designbureau dat niet in één hokje past. Studiegenoten en vriendinnen Kaat en Lien hebben hun eigen verlovings- en trouwringcollectie, maar bieden ook hun diensten aan modehuizen aan. Zo doen ze marktonderzoek voor het merk, ontwerpen ze een accessoirelijn en volgen ze het volledige productieproces op. “We dromen ervan om ooit een juwelencollectie te ontwerpen voor Dries Van Noten. Heel ambitieus, maar daar gaan we voor!”, aldus Kaat.

Waarvoor staat Kubini?

Lien Hereijgers: “Wij hebben een moderne visie op sieraden. In tegenstelling tot de traditionele goudsmid werken wij onze ontwerpen niet uit met de hand, maar met de computer, en worden ze geprint in 3D. Daarna werken we de ringen wel manueel af. Wij combineren dus moderne en ambachtelijke technieken.”

Kaat De Groef: “Zo kunnen we persoonlijke details toevoegen op vraag van de klant en weet hij perfect wat het resultaat zal zijn. We focussen op strakke architecturale ontwerpen. Ze zitten geometrisch heel slim in elkaar. Juwelenontwerpers zijn meer met wiskunde bezig dan je zou denken! (lacht) De vorm van onze Save the Date-ring, bijvoorbeeld, is afhankelijk van de trouwdatum van het koppel. De verschillende vlakken worden geroteerd volgens de dag, de maand en het jaartal. ”

Hoe zouden jullie de nieuwe collectie omschrijven?

Kaat: “Onze tweede lijn bestaat uit verlovingsringen en een uitbreiding van de trouwcollectie. Deze keer hebben we de traditionele diamant in de kijker gezet, maar de manier waarop hij in de ring is geplaatst, is net heel nieuw. We hebben de typische verlovingsring met één opvallende, schitterende diamant dus eigenlijk in een modern jasje gestoken.”

Lien: “Onze collecties zijn trouwens niet alleen voor verliefde koppels. De ringen zijn ook perfect draagbaar als je niet van plan bent om te trouwen.”

Wat betekent een trouwring voor jullie?

Kaat: “Een trouwring moet voor mij vol symboliek zitten, want hij vormt de link tussen twee geliefden. De ‘Perfect fit’ uit onze collectie, bijvoorbeeld, bestaat uit twee ringen die letterlijk in elkaar passen. Als designer let ik er ook op dat de ring vormelijk goed in elkaar zit, comfortabel is om te dragen en tijdloos is.”

Wanneer hebben jullie de stap als zelfstandige gezet?

Lien: “Als student Juweelontwerp en Edelsmeedkunst schuimde ik al beurzen en markten af met mijn eigen ontwerpen. Meteen na het afstuderen heb ik mijn label ‘Lien Hereijgers’ opgericht, waar ik nu ook nog onder ontwerp. Vroeger kluste ik bij als free­lance ontwerper, onder andere voor Komono, maar nu ben ik voltijds ondernemer.”

Kaat: “Ik heb de stap niet meteen gezet. Ik heb een tijdje in Parijs gewerkt als Assistent Jewellery Designer voor Maison Margiela en ook als styliste bij het Belgische lederwarenhuis Nathan-Baume. Ik wou eerst wat ervaring opdoen bij andere modehuizen, maar je eigen collectie ontwerpen is toch iets heel speciaals. Nu ben ik halftijds in loondienst en halftijds ondernemer bij Kubini.”

Is het voordelig om met twee een zaak te hebben?

Kaat: “Omdat Lien al ervaring had, heb ik heel veel van haar kunnen leren en was het voor mij gemakkelijker om de zakenkant onder de knie te krijgen. Er komt immers heel wat bij kijken. Nadat de juwelen klaar zijn, begint het eigenlijk nog maar. Dan moet je natuurlijk verkopen.”

Lien: “Ik heb Kaat enorm zien groeien als ondernemer. Ze heeft de microbe ook zeker te pakken! Ik vind het fantastisch om bij Kubini een partner te hebben om ideeën bij af te toetsen. We leggen de lat heel hoog en peppen elkaar zo voortdurend op. Vrienden zeggen wel eens dat we te ‘hard’ zijn voor elkaar, maar zo zien wij dat niet. Dankzij de kritiek worden we steeds beter, in ontwerpen én ondernemen.”

Wat zijn de mooie kanten van het ondernemerschap?

Lien: “Op creatief vlak hebben we volledige vrijheid. We staan 100% achter onze ontwerpen en zijn heel trots dat we uit het niets ons eigen label hebben kunnen opbouwen. Maar bovenal willen we de toekomstige bruid en bruidegom blij maken met de ringen die ze hun hele leven zullen dragen. Dat is waarvoor we het doen.”

Op zondag 6 oktober organiseert Kubini een open atelier in Deurne. Meer info vind je op www.kubini.be.