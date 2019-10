Huisdieren zijn een grote bron van ergernis

Maar liefst 62% van de Nederlanders zegt dat hun huisdier wel eens iets beschadigd of kapotgemaakt heeft in huis. Dit blijkt uit onderzoek van LaminaatenParket onder 1.694 Nederlanders. Daarnaast zegt twee derde dat hun huisdier ervoor zorgt dat het huis sneller vies wordt. Vooral jongeren lijken hun huisdieren slecht in de hand te hebben.

Van alle ondervraagden ondervinden twintigers namelijk de meeste hinder van huisdieren die de boel vernielen en besmeuren in huis. Zeven op de tien van hen geven aan dat hun dier wel eens iets heeft beschadigd en driekwart zegt dat hun trouwe vriend de boel sneller vies maakt. “Het lijkt erop dat jongeren het hebben van een huisdier behoorlijk onderschatten”, zegt Floris Jeurissen van LaminaatenParket. “Ik vermoed dat dit komt doordat zij geen, of bijna geen, tijd investeren in het trainen en africhten van de dieren.”

Irritaties

De meest gehoorde irritaties van huisdiereigenaren zijn: een plasje of kakje doen in huis (34%), meubels stukmaken (21%) en overgeven (7%). Een respondent vertelt over zijn huisdier: “Hij had gepoept op de deurmat en toen ik binnenkwam stond ik er middenin. Een ander stelt dat haar beestje “op de tafel was geklommen en de shoarmapizza van mijn broer had opgegeten. Daarna kotste hij eroverheen.”

Ondanks dat er een reële kans bestaat om een minder leuke verrassing óp de lakens te vinden, ervaren huisdiereigenaren tussen de lakens opvallend weinig overlast van hun dieren. Zo zegt slechts vier procent van de ondervraagden dat hun huisdieren van negatieve invloed zijn op het seksleven. Jeurissen: “Ik had verwacht dat honden en katten vrijpartijen vaker zouden verstoren door bijvoorbeeld op bed te springen. Deze cijfers hoeven overigens niet te betekenen dat dit niet gebeurt. Het kan best zijn dat mensen zich er gewoon niet door af laten leiden.”

Asociaal bezoek

Niet alleen binnenshuis zorgen dieren voor overlast ook buitenshuis gooien dieren regelmatig roet in het eten. Zo vindt bijna de helft van de Nederlanders zonder huisdier (45%) het asociaal als anderen hun dieren meenemen op visite. Zelf hebben baasjes echter ook vaak geen zin in de vieze modderpoten van andere honden op hun vloer. Maar liefst een kwart van hen kan het niet waarderen als vrienden en kennissen hun beestje meebrengen. “Zelf heb ik er totaal geen problemen mee als mensen hun dier meenemen als ze bij ons komen eten. Ze mogen wat mij betreft zelfs hun rat meebrengen, zolang hij de kabels van mijn geluidsinstallatie maar niet doorknaagt”, aldus Jeurissen.

Ondanks dat de harige viervoeters niet overal welkom zijn, leidt dit voor de meeste baasjes niet tot problemen op sociaal gebied. Zo zegt maar 6% van de respondenten dat hun huisdier van negatieve invloed is op hun sociale leven.