Greta Thunberg steekt draak met Vladimir Poetin na harde kritiek

Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft op eigenwijze manier gereageerd op de kritiek van de Russische president Vladimir Poetin. Dat deed ze door haar Twitterprofiel aan te passen.

Vorige maand haalde Greta Thunberg op de VN-Klimaattop in New York uit naar de wereldleiders omdat “ze haar dromen en haar jeugd afgenomen hadden met hun loze woorden”. Intussen hebben heel wat bekende mensen gereageerd op haar uitlatingen, maar woensdag was het de beurt aan Vladimir Poetin.

Afkeurende Poetin

De Russische president noemde haar op een energieforum in Moskou een “slecht geïnformeerd meisje” dat gemanipuleerd wordt om onrealistische eisen te stellen. “Ik ben er zeker van dat Greta een goedmoedig en zeer eerlijk meisje is, maar als iemand kinderen en jongeren in zijn belang misbruikt, kan dit enkel maar afgekeurd worden. Niemand heeft de tiener uitgelegd dat de moderne wereld complex en divers is”, klonk het.

Twitter aangepast

De 16-jarige milieuactiviste reageerde sarcastisch op de uitlatingen van het Russische staatshoofd. Ze paste haar biografie op Twitter aan naar “Een lieve, maar slechte geïnformeerde tiener”.

Reactie op Trump

Onlangs deed Thunberg hetzelfde na een sarcastische opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump. Na Greta’s speech op de VN-Klimaattop reageerde hij als volgt op Twitter: “Ze lijkt me een erg vrolijk jong meisje dat uitkijkt naar een zonnige en geweldige toekomst”. Even later veranderde Thunberg haar Twitterbio naar “Een erg vrolijk jong meisje dat uitkijkt naar een zonnige en geweldige toekomst”.