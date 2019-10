Charlotte de Witte reageert briljant op commentaar dat haar benen gefotoshopt zouden zijn

De Belgische dj Charlotte de Witte heeft zich van haar lolligste kant laten zien toen iemand insinueerde dat haar benen op een foto van haar bewerkt waren.

De 27-jarige techno-dj deelde donderdag een foto waarop ze over het strand in de Mexicaanse badplaats Tulum wandelt. Een van haar volgers merkte op dat haar benen gefotoshopt waren.

Vingers in plaats van benen

In plaats van te zeggen dat dat niet zo is, reageerde ze met een humoristische noot. Ze deelde de foto opnieuw, maar deze keer met twee gigantische vingers in de plaats van haar benen. “Je hebt gelijk. Dit was de originele foto”, knipoogde ze erbij.

Haar volgers barstten in lachen uit. “Briljante reactie” en “Hoe kan men niet van je houden? Geniaal!”, klonk het onder meer.