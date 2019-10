BIZAR. Duitser ligt acht jaar lang dood in appartement

In het Duitse stadje Senden deed de brandweer vorige week een wel heel lugubere ontdekking. Tijdens een brandevacuatie ontdekten ze namelijk de lichamen van een man en zijn hond, die naar schatting zo’n acht jaar geleden kwamen te overlijden.

Toen er vorige week brand uitbrak in het appartementsgebouw van de man, besloot de brandweer om alle bewoners te evacueren. Toen ze een voor een alle appartementen controleerden, stuitten ze op het stoffelijk overschot van de man en zijn hond. Zijn rekeningen werden betaald via domiciliëring en het raam stond gewoon open, maar de man in kwestie overleed waarschijnlijk rond de jaarwisseling van 2011-2012 op 59-jarige leeftijd.

Platte banden

De politie startte een onderzoek naar het overlijden van de man. Daarbij kwamen ze erachter dat een van de buren enkele jaren geleden een vreemde geur had opgemerkt. Hij nam contact op met de beheerder van het gebouw en met de politie, maar een andere buur gaf aan dat hij de man recent nog had gezien en er werd geen actie ondernomen. Bewoners maakten eveneens melding van de geparkeerde auto die nooit gebruikt werd en intussen lekke banden had, maar ook daarmee werd niets gedaan. Volgens het Duitse Ruhr 24 hadden de man, een gepensioneerde bakker, en zijn zoon het contact al voor zijn overleden verbroken en was er verder geen naaste familie.