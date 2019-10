WIN! Party hard met The Greatest Switch

Studio Brussel is terug met The Greatest Switch en dat betekent steengoeie dance classics, 24 uur aan een stuk!

De marathonuitzending start op vrijdag 18 oktober om 18u. en eindigt de volgende dag. Nadien is iedereen welkom op de fantastische afterparty. Die zal dit jaar plaatsvinden in de nieuwe eventhal ‘Radar’ in Lokeren op zaterdag 19 oktober vanaf 23u. De rijke elektronische muziekgeschiedenis van het gebouw – Radar is de plaats waar de iconische danstempel ‘Cherry Moon’ ooit geschiedenis schreef – is de perfecte match met The Greatest Switch Party.

Niemand minder dan de Amerikaanse producer, Felix Da Housecat, staat aan het hoofd van de line-up. We kennen deze housepionier en bedenker van enkele tijdloze dance classics en voornamelijk van het nummer ‘Sinnerman’ dat hij samen met Nina Simone uitbracht. Ook The Confetti’s tekenen present en zullen op 19 oktober een live set brengen. Deze Belgische new-beat-muziekgroep maakte zichzelf onsterfelijk met het nummer ‘The Sound Of C’. Het programma wordt aangevuld met het fidget electro-duo, Sound Of Stereo. Ze werden ontdekt door TMF en StuBru en niet veel later werden hun nummers door Crookers, Lee Mortimer, The Bloody Beetroots en nog veel meer gedraaid. Hun voornaamste releases zijn ‘Rhino, ‘Supah Dupah’ en ‘Heads Up!’.

Daarnaast is ook DJ Ghost van de partij. De voormalig Cherry Moon-resident en label eigenaar van ‘Ghoststyle’, weet meer dan wie ook hoe je een dansvloer moet laten ontploffen. Youri Parker, die vanaf 1995 ook resident van Cherry Moon was en die gekend is van zijn eigen productie ‘Acid Dream’, zal de 19e van de partij zijn. DJ Licious, eigenaar van het platenlabel ‘SHOMI’ en de eerste Belg die superster Avicii mocht remixen met ‘Lonely Together’, vult het rijtje aan.

Geen Greatest Switch Party zonder de StuBru-bezieler en StuBru-programmamaker uiteraard. Presentator Jeroen Delodder en gangmaker Jan van Biesen brengen elk een eersterangs DJ-set gevuld met de voornaamste klassiekers uit de dance geschiedenis.

Vanaf 7 oktober kan je via stubru.be stemmen voor jouw Greatest Switch. Na de apotheose op zaterdag 19 oktober worden alle StuBru-fans in Radar verwacht voor een spetterende afterparty. Allen daarheen!

Tickets via www.thegreatestswitch.be

