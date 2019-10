Na oproep vindt Star Wars-acteur hondje terug in Brussel

Hondje Javelot is teruggevonden, meldt Het Laatste Nieuws. Star Wars-acteur deed eerder vandaag op Instagram een oproep aan de Brusselaars om het beestje te helpen vinden. Hij is in het land vanwege opnames voor een nieuwe film.

De viervoeter was weggelopen nadat het schrok van het luide verkeer in het centrum van Brussel. Javelot werd voor het laatst opgemerkt in het Warandepark. “We hebben hem nu al 24 uur niet meer gezien. Javelot hoort echt bij onze filmcrew. Wie ons helpt met het vinden van de hond, krijgt chocolade en een rol in de film”, klonk het in de Instagrampost.

Klein station

Producer Charles Gillibert liet op Twitter weten dat het hondje zich verstopte in een klein station.