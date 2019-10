WK atletiek – Thomas Van der Plaetsen sluit eerste dag tienkamp na 400m pas als 19e af

Thomas Van der Plaetsen staat woensdag op het WK atletiek na de 400 meter, het vijfde onderdeel halfweg de tienkamp, pas op de negentiende plaats. Van der Plaetsen moest op de 400m tevreden zijn met een tijd van 50.89 en 774 punten. Hij werd hiermee pas twintigste (op 21). De Canadees Pierce Lepage was de snelste in 47.35 (941 ptn), samen met de Duitser Kai Kazmirek.

Eerder verzamelde Van der Plaetsen 778 punten op de 100m (11.38), 862 punten in het verspringen (7m20), 715 punten in het kogelstoten (13m78) en 878 punten met een knappe derde plaats in het hoogspringen (2m08). Met 4.007 punten is hij pas negentiende. De Canadees Damian Warner (4.513 ptn) gaat aan de leiding.

Het persoonlijke record van Van der Plaetsen op de tienkamp bedraagt 8.332 punten, dat hij neerzette op de Spelen van Rio in 2016. In 2016 veroverde hij ook de Europese titel.

Donderdag volgen nog de 110 meter horden, het discuswerpen, polsstokspringen, speerwerpen en de afsluitende 1.500 meter.

