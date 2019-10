WK atletiek – Thomas Van der Plaetsen klimt naar voorlopige vijfde plaats na het speerwerpen

Thomas Van der Plaetsen staat voorlopig vijfde (7.469 ptn) na het speerwerpen, de voorlaatste proef bij de tienkamp op het WK atletiek in Doha, in groep A. Groep B komt vanaf 22u10 in actie. Van der Plaetsen wierp zijn speer 63m67 ver, goed voor 793 punten. Zijn persoonlijk record is 65m31. De Est Maicel Ubo is voorlopig de nieuwe leider, met 7.869 punten. Van der Plaetsen liep woensdag al 11.38 op de 100m (778 ptn), sprong 7m20 in het verspringen (862 ptn), stootte zijn kogel 13m78 (715 ptn), sprong 2m08 in het hoogspringen (878 ptn) en liep 50.89 op de 400m (774 ptn). Donderdag begon hij zijn dag met 14.80 op de 110m horden (874 ptn). Nadien volgden 46m17 (791 ptn) in het discuswerpen en 5m30 (1.004 ptn) in het polsstokspringen.

Om 23u25 Belgische tijd loopt Van der Plaetsen nog de afsluitende 1500 meter.

bron: Belga