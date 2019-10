WK atletiek – Nafi Thiam eindigt dag 1 op 2e plaats: “verspringen en speerwerpen worden beslissend”

Nafi Thiam heeft woensdag haar eerste dag in de zevenkamp op het WK atletiek in Doha tevreden afgesloten. “Ik voel me goed. Dat toont zich in de prestaties en ik hoop dat ik dat morgen kan doorzetten”, liet ze kort weten na haar 200m. Ze staat nu op 96 punten van de Britse Katarina Johnson-Thompson, 9 meer dan vorig jaar na de eerste dag op het EK (4.138 ten opzichte van 4.042). “Het is een zevenkamp van heel erg hoog niveau. Het verspringen en het speerwerpen zullen belissend zijn, zoals altijd. Ik kijk nooit te veel naar waar ik sta na de eerste dag. Het enige dat ik jammer vond was dat ik de 200m ‘alleen’ moest lopen”, voegde Thiam er aan toe, die graag in dezelfde reeks als KJT wilde lopen.

“Voor de rest ben ik tevreden, ook al kan je altijd beter doen, zoals bij het hoogspringen bijvoorbeeld”, vertelde ze aan de BBC, nadat ze 1m95 hoog sprong (haar record is 2m02). “Er waren geen onderdelen waar ik het slecht in heb gedaan. We zullen morgen wel zien.”

Bron: Belga