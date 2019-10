WK atletiek – Isaac Kimeli na kwalificatie op 1500m: “Ik heb geen spijt hier te zijn gestart”

Isaac Kimeli twijfelde lang voorafgaand aan de 1.500 meter op het WK atletiek in Doha. Zou hij starten drie dagen na de vermoeiende 5000 meter of niet? Hij nam uiteindelijk het risico en was daar achteraf tevreden mee. Met zijn chrono van 3:37.87 werd hij heropgevist voor de halve finales van vrijdagavond (vanaf 19u10). “Het was een heel moeilijke race”, stak Kimeli na afloop van wal. “Dat had ik niet verwacht. Mijn coach, Tim Moriau, had me gezegd te wachten tot de laatste honderd meter en dan alles te geven. Ik kon zo nog twee tegenstanders inlopen en mijn plaats in de halve finales veiligstellen.”

“Nu wordt het zaak snel te recupereren voor morgen”, vervolgde Kimeli. “Dat zal moeilijk worden, want ik heb veel gelopen. Maar zo’n kans krijg ik niet elk jaar. Ik ben tevreden van mijn WK. Na de 5000 meter was ik een beetje teleurgesteld, maar dat gevoel is verdwenen nu.”

