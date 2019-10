Weerbericht: zon en wolkenvelden wisselen elkaar af

Vandaag krijgen we perioden met zon en wolkenvelden. Vooral over de noordoostelijke landshelft vallen er het eerste deel van de dag nog regelmatig enkele buien. We halen maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot zo’n 14 graden in het centrum. De wind waait matig uit westelijke richtingen. Op het einde van de dag krimpt hij naar het zuiden en wordt dan zwak, meldt het KMI.

Vanavond wordt het droog met opklaringen en stilaan meer hogere wolkenvelden. Vannacht neemt de bewolking verder toe en na middernacht begint het te regenen over het westen. Deze storing bereikt het oosten op het einde van de nacht of vrijdagochtend. We verwachten minima van 5 graden in de Hoge Ardennen tot 11 graden aan zee.

Morgenvroeg trekt een regenzone, waarin zich de restanten bevinden van orkaan Lorenzo, oostwaarts door ons land. De regenzone blijft tot de avond over ons land slepen met af en toe wat buiige regen. Het is vrij fris met maxima van 10 graden in de Hoge Venen tot 15 graden aan de kust.

Zaterdagochtend is er kans op nevel en kunnen er in het oosten nog een paar buien vallen. Overdag blijft het wellicht overwegend droog, maar is het meestal zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. Zondag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost door het land en is het veelal betrokken. Het is koel met maxima niet veel hoger dan zo’n 12 graden.

Maandag wordt een droge dag met vaak zon. Het is met 12 graden opnieuw erg fris.

bron: Belga