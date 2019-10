Vrouw van verdachte opgepakt

De vrouw van de politiemedewerker die vandaag bij een steekpartij in Parijs vier mensen om het leven bracht, is opgepakt. Dat heeft het parket van Parijs bekendgemaakt. De procureur van Parijs, Rémy Heitz, heeft intussen ook bevestigd dat er huiszoekingen plaatsvinden in de woning van de 45-jarige verdachte in Gonesse, ten noordoosten van Parijs. Er volgen de komende uren nog meer onderzoeksdaden om te proberen het motief van de dader te achterhalen, zo deelde Heitz nog mee.

Er is een onderzoek geopend voor doodslag en poging tot doodslag op openbare ordehandhavers. De procureur zegt dat hij in contact staat met de antiterreuronderzoekers, die het dossier kunnen overnemen wanneer blijkt dat de dader mogelijk terroristische beweegredenen had.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zegt dat de verdachte, die sinds 2003 voor de politieprefectuur werkte, in het verleden “nooit gedragsproblemen” vertoonde.

Bron: Belga