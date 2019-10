Von der Leyen wil naast kantoor overnachten

Ursula von der Leyen wil als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie haar intrek nemen in een kamer naast haar bureau in het Berlaymontgebouw. Zo kan de Duitse besparen op beveiligingskosten en hoeft ze niet elke ochtend en avond in de file te staan, zo legde haar woordvoerder uit. De Duitse krant Die Welt meldde dat voor von der Leyen een woon- en slaapruimte van 25 vierkante meter wordt ingericht op de dertiende verdieping van het Berlaymontgebouw. De hoofdzetel van de Commissie wordt reeds permanent beveiligd, zodat er geen extra uitgaven gedaan moeten worden voor de beveiliging van een ander onderkomen in het Brusselse.

Ook als Duitse minister van Defensie overnachtte von der Leyen op het ministerie in Berlijn en verbleef ze in de weekends bij haar gezin in de regio van Hannover.

De voorzitter van de Europese Commissie beschikt niet over een eigen ambtswoning. De huidige voorzitter Jean-Claude Juncker huurt een appartement in een hotel. Normaliter wordt de Luxemburger op 1 november opgevolgd door von der Leyen, die in juli werd verkozen tot nieuwe baas van het dagelijks bestuur van de Europese Unie.

