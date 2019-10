Vlaams Mobiliteitsminister Peeters wil grondige analyse over stijging verkeersdoden

Kersvers Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil geen overhaaste uitspraken doen over de stijging van het aantal verkeersdoden. Ze neemt de cijfers wel serieus, maar wil eerst een grondige analyse van de gegevens. Uit de Verkeersveiligheidsbarometer van Vias blijkt dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen in de eerste helft van dit jaar opnieuw is gestegen. “Er zijn aangenamere manieren om je ministerschap te starten dan een zeer spijtige stijging te zien van het aantal verkeersdoden. Deze cijfers zetten je als minister vanaf dag 1 voor de realiteit”, zegt minister Peeters.

“Op dit moment is het niet aangewezen om haastig uitspraken te doen, zeker aangezien er nog geen analyse is kunnen gebeuren van de cijfers, mogelijke oorzaken én aangezien het signaal zelf niet éénduidig is.”

Peeters wijst er wel op dat het Vlaams regeerakkoord zeer duidelijk is over verkeersveiligheid. De Vlaamse regering wil blijven strijden voor een daling van het aantal verkeersdoden en houdt vast aan ‘vision zero’, de doelstelling van nul verkeersdoden tegen 2050.

bron: Belga