Thiam ziet Johnson-Thompson verder uitlopen na het verspringen

Nafi Thiam heeft geen goede zaak gedaan bij het verspringen, de vijfde proef van de zevenkamp op het WK atletiek in Doha en de eerste proef van de tweede dag. Thiam bleef steken op een sprong van 6m40, terwijl haar concurrente Katerina Johnson-Thompson liefst 6m77 sprong. In de tussenstand blijft onze landgenote (5.017 ptn) tweede, maar ze ziet haar achterstand op de Britse (5.233 ptn) wel oplopen van 96 punten naar 216 punten. Thiam bleef 46 centimeter verwijderd van haar Belgisch record van 6m86, op 18 augustus in Birmingham gesprongen. Ze verdiende 975 punten, maar dat stak schril af tegen de 1.095 punten van Johnson-Thompson.

Gisteren was Thiam haar zevenkamp begonnen met een 13.36 op de 100m horden (1.071 punten). Vervolgens volgde een 1m95 in het hoogspringen (1.171 punten), een 15m22 in het kogelstoten (876 punten) en een 24.60 op de 200m (924 punten).

Noor Vidts sprong 6m11 (persoonlijk record: 6m39), hetgeen haar 883 punten opleverde. Ze staat nu dertiende in de tussenstand met 4.564 punten. Hanne Maudens sprong 6m41, op tien centimeter van haar persoonlijk record. Dankzij haar derde plaats in deze proef staat ze nu elfde, met 4.572 punten. Later op de avond staan nog het speerwerpen (vanaf 19u10 Belgische tijd) en de afsluitende 800 meter (23u25) op het programma.

