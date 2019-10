Thiam lijkt wereldtitel kwijt te spelen na het speerwerpen

Nafi Thiam lijkt vanavond haar wereldtitel in de zevenkamp kwijt te spelen. De Naamse kwam bij het speerwerpen tot een worp van 48m04, goed voor 822 punten. Haar concurrentie Katerina Johnson-Thompson kwam echter ook tot 43m93 (743 punten), een persoonlijk record. Thiam kon dus zo niet voldoende van haar achterstand inlopen. De Britse telt nu nog 137 punten voorsprong op Thiam. Om 23u05 staat de afsluitende 800 meter op het programma, een onderdeel waarin Johnson-Thompson beter wordt geacht dan Thiam. Thiam behaalde de 48m04 bij haar tweede poging. Ze had duidelijk last van haar geblesseerde elleboog en gaf, ondanks verzorging, forfait voor haar derde en laatste poging.

Gisteren was Thiam haar zevenkamp begonnen met een 13.36 op de 100m horden (1.071 punten). Vervolgens volgde een 1m95 in het hoogspringen (1.171 punten), een 15m22 in het kogelstoten (876 punten) en een 24.60 op de 200m (924 punten). Vandaag begon ze haar dag met een sprong van 6m40 (975 punten) in het verspringen.

Hanne Maudens kwam in het speerwerpen tot 36m22 (persoonlijk record: 42m27). Ze zakt opnieuw naar de zestiende plaats in de tussenstand, met 5.167 punten. Noor Vidts wierp de speer 33m58 (persoonlijk record: 36m34) ver en staat achttiende, met 5.109 punten.

