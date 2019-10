Studentenverenigingen beloven te sensibiliseren rond overmatig alcoholgebruik

In Antwerpen hebben drie grote studentenverenigingen uit Leuven, Gent en Antwerpen een pact ondertekend om meer in te zetten op sensibilisering rond alcoholmisbruik. Bij de deelnemers is Sofia, de Antwerpse studentenvereniging van de faculteit Rechten die vorig jaar geschorst werd na uit de hand gelopen evenementen. Het “DRINKiQ Pact” wordt gedragen door Diageo, de sterkedrankenproducent die in mei ook al een sensibiliseringsactie opzette op de Beiaardcantus in Antwerpen. Donderdag tekenden de voorzitters van studentenverenigingen Ekonomika (Leuven), Politeia (Gent) en Sofia (Antwerpen) het pact om overmatig alcoholgebruik bij studenten te voorkomen. Ze beloven het komend academiejaar een bewustwordingscampagne te voeren en acties te organiseren.

Zo belooft Maarten De Winter, preses bij Ekonomika, af te stappen van de drinkcompetities. Een van de initiatieven bij Politeia is een ‘Tournéé Moderée’ in hun stamcafé met gratis frisdrank of chips. “We willen meehelpen om het stigma van studentenverenigingen als zuipbendes te doorbreken”, zegt preses Bjarne Keytsman. Ook rechtenvereniging Sofia, vorig academiejaar nog geschorst na onder meer een uit de hand gelopen galabal, neemt deel. “We hebben vorig jaar aan de lijve ondervonden wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik tijdens evenementen”, zegt voorzitster Pauline Rooryck. “We hopen dan ook om met deze DRINKiQ-jaarcampagne meer impact te genereren dan met losse ad-hoc communicatie.”

bron: Belga