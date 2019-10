Preud’homme wisselt drie keer voor ontmoeting met Arsenal

Standard-coach Michel Preud’homme heeft vandaag drie wijzigingen doorgevoerd in zijn elftal dat op de tweede speeldag van de Europa League op bezoek gaat bij Arsenal. In vergelijking met het 1-1 gelijkspel in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi komen drie nieuwe spelers in de basis. In doel staat, net als op de eerste speeldag van de Europa League tegen Vitoria Guimaraes (2-0), Vanja Milinkovic-Savic. Arnaud Bodart moet plaatsruimen. De twee overige wissels vonden vooraan plaats. Mehdi Carcela en Felipe Avenatti verliezen hun plek, Aleksandar Boljevic en Renaud Emond komen in hun plaats. Standard won op de openingsspeeldag met 2-0 van Vitoria Guimaraes. Arsenal, dat enkele jonkies de kans geeft tegen Standard, won met 0-3 bij Eintracht Frankfurt.

bron: Belga