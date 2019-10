Premie voor gouden tip over hoe wolvin Naya is omgekomen opgetrokken tot 30.000 euro

Wie de gouden tip geeft naar de doodsoorzaak van wolvin Naya zal daarvoor een premie krijgen van 30.000 euro. Een ondernemer uit Wilrijk verhoogde de premie van 20.000 euro die Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum eerder hadden uitgeloofd met 10.000 euro. Dat meldt Vogelbescherming Vlaanderen vandaag. De ondernemer, die anoniem wil blijven, zou zich aanvankelijk gemeld hebben bij Knack-journalist Dirk Draulans. Hij wou een eigen bijdrage toevoegen en liet daarom dus 10.000 euro extra op een rekening blokkeren bij Vogelbescherming Vlaanderen.

De natuurvereniging zegt dat het intussen al tientallen berichten kreeg na het uitloven van de premie. Het gaat om tips op een speciaal daarvoor aangemaakt e-mailadres, over Naya maar ook over verschillende jachtinbreuken. “Uit alles blijkt dat de burger niet langer aanvaardt dat enkelen zich het recht toe-eigenen om op eigen houtje te beslissen welke dieren mogen blijven leven en welke niet”, zegt Vogelbescherming Vlaanderen in een persbericht. De organisatie is ervan overtuigd dat de premie het onderzoek naar de doodsoorzaak van de wolvin nieuw leven zal inblazen.

Alle nuttige tips, dus ook over jachtinbreuken en stroperij, worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten. Vogelbescherming Vlaanderen doet bovendien een oproep aan de nieuwe Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir “om het handhavingsapparaat te versterken”.

bron: Belga