Nigeriaanse voetballer Promise sterft op 31-jarige leeftijd

De Nigeriaanse voetballer Isaac Promise is plotseling op 31-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Nigeriaanse voetbalbond NFF donderdag. Promise was de aanvoerder van het Nigeriaanse elftal dat op de Olympische Spelen van 2008 in Peking een zilveren plak won. In de finale was Argentinië elf jaar geleden met 1-0 te sterk. De Nigerianen wonnen in de halve finales met 4-1 van de Jonge Duivels, met onder meer Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Kevin Mirallas in de basis. Promise speelde momenteel bij de Amerikaanse tweedeklasser Austin Bold. Hij kwam eerder in zijn loopbaan onder meer uit voor de Turkse clubs Genclerbirligi en Trabzonspor.

bron: Belga