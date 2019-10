Nieuwe Europese Commissie – Goulard slaagt er niet in om Europarlementsleden te overtuigen

De Franse Sylvie Goulard is er woensdag niet in geslaagd om de Europarlementsleden te overtuigen van haar onschuld. Die stellen bijkomende vragen over de gerechtelijke zaken waar de kanididaat-eurocommissaris in verwikkeld is. Tijdens haar hoorzitting in het Europees Parlement had Sylvie Goulard woensdagmiddag de parlementsleden op het hart gedrukt om respect te tonen voor “het vermoeden van onschuld” wanneer ze oordelen over haar geschiktheid als eurocommissaris. “I am clean”, zo stelde Goulard, die meteen werd aangepakt over het gerechtelijke onderzoek naar fictieve tewerkstelling van parlementaire medewerkers.

Maar na de zitting hadden de verschillende politieke groeperingen – behalve die waar zij toe behoort, de liberalen van Renex – nog bijkomende vragen. Dat betekent dat er nog een tweede zitting komt.

“We vragen een voorbeeldig gedrag van de eurocommissarissen, maar dit is hier niet het geval”, aldus het PVDA- Europarlementslid Marc Botenga.

Bron: Belga