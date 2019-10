Nathalie Muylle (CD&V) heeft bij de koning de eed afgelegd als nieuwe federale minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering van lopende zaken. CD&V-vicepremier Koen Geens woonde de eedaflegging bij. Muylle volgt Wouter Beke op, die minister van Welzijn is geworden in de Vlaamse regering. Beke had in de federale regering in lopende zaken de portefeuilles overgenomen van zijn partijgenoot Kris Peeters.

bron: Belga