Na Canada trekt Greta Thunberg naar de Amerikaanse Midwest

Na New York en Montreal heeft Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aangekondigd dat ze vrijdag zal demonstreren in Iowa City, in het hart van de Amerikaanse Midwest. “Ik ben blij aan te kunnen zeggen dat ik vrijdag deel zal nemen aan de klimaatstaking in Iowa City, ” tweette de 16-jarige Zweedse woensdag. Bij de klimaatbetoging van afgelopen vrijdag in Montreal kwamen nog 500.0000 mensen op de been.

De klimaatactiviste had in Montreal ook een ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau. Ze verweet hem dat hij niet genoeg doet om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken en voegde eraan toe dat ze hetzelfde zegt aan elke politicus die ze ontmoet. “Mijn boodschap aan alle politici is dezelfde – luister gewoon naar de wetenschap en handel dienovereenkomstig”.

Bron: Belga