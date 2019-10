Muyters draagt de macht over aan Crevits

Philippe Muyters (N-VA), die in de regering-Bourgeois en de regering-Homans minister van Werk, Innovatie, Economie en Sport was, heeft op zijn kantoor aan het Martelaarsplein de macht overgedragen aan Hilde Crevits (CD&V) die als minister van Werk, Innovatie, Economie en Landbouw de eed aflegde. Hilde Crevits haar kabinet blijft waar het nu is, het is Zuhal Demir die zal intrekken in het kantoor van Philippe Muyters. Muyters had enkele dringende dossiers over Werk en Economie klaargelegd. Hij gaf er wat uitleg bij en overhandigde ze aan zijn opvolgster. “Hilde heeft geen advies nodig. Werk heeft zij als onderwijsminister altijd mee opgevolgd. Wat economie betreft, zal ze zich moeten inwerken, maar met goede medewerkers zal dat zeker lukken.”

Muyters vindt dat hij zijn departementen goed achterlaat. “Een werkzaamheidsgraad van 76% was de doelstelling voor 2020 en we halen die nu al in 2019. Dus is er nood aan nieuwe uitdagende doelstellingen en dat zijn die 120.000 jobs in de komende vijf jaar. Ik denk dat dat haalbaar is.” Hilde Crevits bedankte Muyters voor de samenwerking inzake duaal leren of sportinfrastructuur op scholen. Aan de pers zei ze dat ze Philippe Muyters steeds “een heel fijne collega” vond. Ze betreurt dat hij geen minister blijft, “maar daar heeft hij zelf voor gekozen”, aldus Hilde Crevits.

Muyters was tien jaar minister. Hij gaat zetelen als Vlaams parlementslid. Wat de toekomst verder nog brengt, is nog niet bekend. Muyters: “Ik heb al wat vragen om in raden van bestuur te zitten van ziekenhuizen en hogescholen e.d. maar ik ga alles rustig bekijken en zien wat ik wel en niet ga doen.”

bron: Belga