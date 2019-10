Jean-Marie Le Pen ook in beroep veroordeeld voor belediging van homoseksuelen

Het hof van beroep in Parijs heeft Jean-Marie Le Pen vandaag veroordeeld voor twee publieke beledigingen van homoseksuelen. Het betrof onder meer uitspraken over een politieman die in 2017 omkwam bij een jihadistische aanslag op de Champs-Elysées. Voor zijn uitspraak waarbij de medeoprichter van de extreemrechtse partij Front National (FN) homoseksuelen vergeleek met “zout in de soep”, verkreeg hij vrijspraak. In tegenstelling tot de correctionele rechtbank eind vorig jaar oordeelde het hof dat Le Pen de grenzen van het recht op humor niet had overschreden door in december 2016 het volgende te zeggen: “Homoseksuelen zijn zoals zout in de soep. Als er niet genoeg in is, is ze een beetje flets, is er te veel zout in, dan is ze niet drinkbaar.” Voor die uitspraak luidde de oorspronkelijke aanklacht ook ‘aanzetten tot haat’.

Voor een uitspraak in een video op zijn blog zag de 91-jarige Le Pen zijn veroordeling wel bevestigd, en ook voor een commentaar op de uitvaart van de openlijk homoseksuele politieagent Xavier Jugelé, die bij een aanslag op de Champs-Élysées het leven liet, bleef de veroordeling overeind. “Ik denk dat deze familiale bijzonderheid niet aan bod moet komen op dit soort van plechtigheid, die trouwens gebaat zou zijn bij meer discretie”, zei Le Pen in april 2017 ook al in een video op zijn blog.

De voormalige leider van extreemrechts in Frankrijk moet in totaal 2.400 euro boete betalen. Le Pen moet ook 2.000 euro aan schadevergoeding en intresten en 2.000 euro aan gerechtskosten betalen aan de vereniging Mousse, die strijdt tegen homofobie en seksisme.

Bron: Belga