Gemeenschappelijk Daklozenfront protesteert voor nieuwe definitie van “dakloze”

Het Gemeenschappelijk Daklozenfront heeft aan de Financietoren in Brussel geprotesteerd voor een nieuwe definitie van “dakloze”. De betoging is een reactie op de Europese conferentie rond de rechten van daklozen die de POD Maatschappelijke Integratie vandaag organiseert. In België kan een persoon pas rekenen op een geldige identiteitskaart wanneer hij of zij ook een vaste woning en domiciliëring heeft. Zo niet, verliest deze persoon meteen zijn rechten.

“We hebben er meer dan twintig jaar geleden voor gevochten om de dakloze persoon in kwestie te laten domiciliëren bij een OCMW voor het verkrijgen van een geldige identiteitskaart. Dat werkte goed, maar de OCMW’s beginnen het ons zeer moeilijk te maken door onmogelijke eisen op te leggen en dus blijven de daklozen met niets over”, vertelt Jean Peeters van het Gemeenschappelijk Daklozenfront.

De betogers eisen dat de rechten van een dakloze Belg of buitenlander in legaal verblijf niet langer aan een domiciliëring, maar wel aan het nationaal rijksregister wordt gelinkt. “Eenmaal je in het rijksregister staat, moet je ook recht hebben op bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een pensioen”, vindt Peeters.

Het Gemeenschappelijk Daklozenfront was ook uitgenodigd op de Europese ‘peer review’ die vandaag plaatsvindt, maar heeft de uitnodiging geweigerd. Men vreest dat de Belgische definitie van dakloze zal worden overgenomen door andere Europese landen. Aan de ingang van de Financietoren ontrolden manifestanten donderdagochtend een groot spandoek en deelden flyers uit aan de deelnemers van de conferentie.

bron: Belga