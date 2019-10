Europa League – Jeugdig Arsenal heeft geen kind aan onmachtig Standard

Standard Luik heeft donderdagavond op de tweede speeldag in groep F van de Europa League geen vuist kunnen maken tegen een jong en enthousiast Arsenal. De Gunners namen de Rouches voor eigen publiek in Londen te grazen met 4-0. Standard-coach Michel Preud’homme stuurde in het prachtige Emirates Stadium een min of meer verwachte ploeg de wei op tegen een veredeld jeugdelftal van Arsenal. Carcela, Amallah en Avenatti namen plaats op de Luikse bank. Emond, Boljevic en Cimirot stonden wel in de ploeg.

Ondanks het ontbreken van topspelers Özil, Aubameyang, Chambers en Xhaka legden de Gunners meteen hun wil op aan Standard. Toch hadden de Luikenaars na tien minuten op voorsprong kunnen klimmen. Arsenal-doelman Martinez misrekende zich op een hoekschop, maar Laifis vergat de fout af te straffen. Dat zou de Luikenaars duur komen te staan, want bij de eerstvolgende Londense tegenprik stonden ze in het krijt. Gabriel Martinelli (14.) vierde zijn Europees debuut met een fraaie, overhoekse kopbal in de winkelhaak: 1-0. De achttienjarige Braziliaan had te smaak te pakken, want verdubbelde twee minuten later de voorsprong. Standard ging achterin meermaals in de fout en daar profiteerde Martinelli (16.) optimaal van. De aanvaller troefde Vanheusden af en krulde de 2-0 heerlijk binnen. De Londense storm ging niet meteen liggen en leverde nog een derde doelpunt op. Joe Willock (22.) kreeg een afgeblokt schot in de voeten en wist daar wel raad mee. Een slordig Standard kon op slag van rust nog eens dreigen. Gavory vuurde van dichtbij een pegel af, maar de hoek was te klein om Martinez te verrassen.

Na de thee was de honger van de beweeglijke aanvallers van Arsenal nog niet gestild. De onuitputtelijke Martinelli schoot in zijn zoektocht naar een hattrick eerst over en kwam nadien te laat inglijden. Dan maar een assist, moet de aanvaller gedacht hebben. Martinelli haalde de achterlijn, lepelde het leer over doelman Milenkovic-Savic uit en reikte Dani Ceballos (58.) zo zijn eerste doelpunt in Londense loondienst aan. Standard kwam er niet aan te pas. Op het uur stelde Mpoku de vuisten van de Arsenal-goalie nog eens op proef. De thuisploeg hield zijn voet even van het gaspedaal, al was de reflex van doelman Milenkovic-Savic op de kopbal van Martinelli broodnodig om de forfaitcijfers van het scorebord te houden. De mogelijkheden op die 5-0 waren legio, maar Ceballos, Bellerin, Pépé, Torreira en de ingevallen Aubameyang geraakten niet meer voorbij de Luikse defensie.

Ondanks de zware nederlaag hoeft Standard niet te wanhopen. Arsenal gaat met 6 op 6 aan de leiding in groep F. De Rouches delen de tweede plaats met Eintracht Frankfurt, dat met 0-1 won op bezoek bij Vitoria Guimaraes. Er wacht de troepen van Preud’homme nu een dubbele confrontatie tegen de Duitsers. Guimaraes is puntenloos laatste.

bron: Belga