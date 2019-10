Eerste cannabiscafé opent deuren in Hollywood

In West Hollywood, in de Amerikaanse deelstaat Californië, opent een wel bijzondere horecazaak de deuren. De klanten kunnen er naast eten en drinken ook een joint opsteken. De zaak telt 240 zitplaatsen en is toegankelijk voor wie ouder is dan 21 jaar. Naast de wijnen staan er ook cannabissoorten op de menukaart. Het “Lowell Farms Cannabis Cafe” wil de Amerikaanse tegenhanger zijn van de bekende Amsterdamse coffeeshops.

Je wordt er verwelkomd door “Flower Hosts” of “budtenders” (bartenders die gespecialiseerd zijn in cannabis”knopjes”) adviseren de klanten over de sterkte en de smaak van de variëteiten van marihuana. Voorgerolde joints kosten 18 dollar het stuk.

Hoewel cannabis door de federale wetgeving verboden is, hebben een aantal deelstaten hun wetgeving toch geliberaliseerd. In Californië gebeurde dat al in 2018. Er staan overigens ook al zeven andere café-uitbaters in West Hollywood klaar om eerstdaags ook met hun coffeeshop te starten.

