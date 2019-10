Eén agent overleden na steekpartij in Parijs

Bij de steekpartij in de politieprefectuur van Parijs is een van de agenten overleden. Dat melden verschillende Franse media. Ook de dader is om het leven gebracht. De steekpartij deed zich rond 13.00 uur voor bij de politieprefectuur op Ile de la Cité, vlak bij de kathedraal Notre-Dame. Zeker twee agenten werden neergestoken. De dader kon door een andere agent worden neergeschoten en is overleden

De politieprefectuur in het historisch centrum van de stad is afgezet. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft een gepland bezoek aan Turkije verplaatst en is ter plaatse gekomen. Ook premier Edouard Philippe begeeft zich naar de plaats van de steekpartij.

De dader werkte zelf ook bij de Parijse politieprefectuur, zo melden bronnen aan het Franse persbureau AFP.

bron: Belga