Drie mannen aangeklaagd voor dood Amerikaanse rapper Mac Miller

Het Amerikaanse gerecht heeft woensdag drie mannen aangeklaagd voor de dood van de Amerikaanse rapper Mac Miller. De drie zouden Miller twee dagen voor zijn dood in september 2018 namaakgeneesmiddelen hebben geleverd met fentanyl, een extreem krachtige opioïde De 26-jarige artiest, die zich liet opmerken met zijn liedjes over de Amerikaanse president Donald Trump en een moeilijke scheiding met zangeres Ariana Grande, werd op 7 september dood teruggevonden in zijn woning in Los Angeles. Volgens de wetsdokter overleed hij aan een mix van drugs en alcohol, waaronder fentany en cocaïne.

Het Amerikaanse gerecht hield drie mannen aan: Cameron Pettit, 28, Stephen Walter, 46, en Ryan Reavis, 36. Volgens de federale autoriteiten van Californië die de zaak onderzoeken, stemde Cameron Pettit ermee in de rapper pillen te geven met oxycodon, een opioïde pijnstiller die door veel drugsverslaafden wordt gebruikt. In plaats van hem echte oxycodon te geven, zou hij de rapper echter pillen met fentanyl hebben verkocht, een synthetisch opiaat dat vijftig keer krachtiger is dan heroïne.

Bron: Belga