Chimpansees in Lagerhuis van Banksy verkocht voor meer dan 11 miljoen euro

In Londen is donderdagavond “Devolved Parliamant” van de wereldberoemde kunstenaar Banksy geveild voor een recordbedrag van 11,1 miljoen euro. Het satirische werk beeld het Britse Lagerhuis vol chimpansees af. Het werk is 4,5 meter breed en bijna 2,8 meter hoog en is het grootste werk op canvas van de kunstenaar. Het dateert uit 2009.

Op voorhand dacht veilinghuis Sotheby’s dat het zo’n 1,5 tot 2 miljoen pond (1,7 tot 2,2 miljoen euro) zou kunnen opleveren, maar dat werd na 13 minuten bieden bijna tien miljoen pond of 11,1 miljoen euro. Dat is de hoogste prijs die ooit op een veiling betaald werd voor een werk van Banksy.

