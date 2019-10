Champions League – Coucke en Berge in koor: “Verdiend punt tegen een wereldploeg”

Doelman Gaëtan Coucke en middenvelder Sander Berge spraken woensdagavond, een uurtje na het 0-0 gelijkspel van hun Racing Genk tegen Napoli, nagenoeg dezelfde woorden. “Dit was een topprestatie van ons tegen een erg sterk team”, liet Berge noteren. Coucke vond dan weer dat het Genkse punt meer dan verdiend was. “We zijn heel blij met dit punt”, opende Berge. “We wisten dat we dit konden. Er zit veel kwaliteit in deze ploeg. Ik wist dat we konden wedijveren met een ploeg als Napoli en dat hebben we vandaag ook gedaan. Vooral de prestatie als team was top. Natuurlijk hebben we wat kansen tegengekregen, maar we hadden zelf ook kunnen scoren. Dit punt is een mooie reactie na enkele moeilijke weken. Ik ben trots op dit Racing Genk.”

Ook Gaëtan Coucke had een heel sterk Genk gezien. “Het klopt dat Napoli misschien de grootste kansen heeft gehad, maar wij hebben er in aantal minstens evenveel gehad. We hadden zelfs kunnen winnen, maar ik denk dus dat dit punt een correcte weergave van de wedstrijd is. Het was echt een prachtige avond. We hebben gevochten voor dit punt en dan met dat fantastische publiek achter ons. Tijdens het spel ben je natuurlijk geconcentreerd, maar op dode spelmomenten hoorde ik ze ons vooruitschreeuwen. We hebben dit punt samen gepakt.”

Bron: Belga