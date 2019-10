Nieuw prijsbeleid Oxfam helpt cacaoboeren aan leefbaar inkomen

Anno 2019 is armoede onder Afrikaanse cacaoboeren nog steeds gangbaar. Ondanks de inspanningen van spelers in de chocoladesector om tot een meer duurzaam ecosysteem te komen, blijven er enorme uitdagingen bestaan. Oxfam ijvert al jarenlang voor een betere betaling voor de cacaoboeren, en stond aan de wieg van ‘Beyond chocolate’ en Bite to Fight!.

‘Beyond chocolate’ is de naam van het partnerschap voor meer duurzame Belgische chocolade. De chocolade-industrie, de supermarkten, de overheid en het middenveld spraken toen het engagement uit om er tegen 2030 voor te zorgen dat de cacao die verwerkt wordt in Belgische chocolade afkomstig is van boeren die minimaal een leefbaar inkomen verdienen.

Uit recent onderzoek blijkt immers dat het gros van de West-Afrikaanse cacaoboeren nog steeds onder de extreme armoedegrens leeft. Het inkomen van een gemiddelde Ivoriaanse cacaoboer zou zelfs moeten verdrievoudigen om aan zo’n leefbaar inkomen te geraken.

Kinderarbeid

Omdat de opbrengst van de oogst nauwelijks volstaat om te overleven, hebben de cacaoboeren geen geld voor extra werkkrachten. Dit leidt tot slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en vele andere problemen. Zo wordt geschat dat ruim 2,1 miljoen kinderen zwaar werk verrichten in de West-Afrikaanse cacaovelden.

Om de kloof tot aan een leefbaar inkomen te dichten, betaalt Oxfam Fair Trade nu een extra, flexibele Oxfam-premie, bovenop de fairtradepremie. Die gaat rechtstreeks naar de cacaocoöperatie. In samenspraak beslissen de boeren zelf hoe de premie zal worden aangewend. Investeringen in onderwijs, bijvoorbeeld, of in andere inkomstenbronnen of duurzame landbouwtechnieken. Het resultaat van die investeringen zal er op termijn voor zorgen dat boeren een leefbaar inkomen verdienen.

Bite to Fight!

Met elke hap Oxfam-chocolade draag je dus bij aan een betere toekomst voor de cacaoboeren en hun gezin. En je ondersteunt er een beweging van meer dan 6.000 vrijwilligers mee die zich dagelijks inzetten voor een eerlijke wereldhandel. Bite to Fight!

“Met dit project willen we duidelijk maken dat een hogere prijs geen garantie is op een duurzame aanvoerketen, maar dat een duurzame aanvoerketen niet mogelijk is, als fabrikanten niet bereid zijn een hogere prijs aan de cacaoboer te betalen”, aldus Oxfam-beleidsmedewerker Bart Van Besien.

“Het is pijnlijk duidelijk dat de vele duurzaamheidsprogramma’s en certificeringen geen impact hebben zolang er niet wordt ingezet op een eerlijke, stabiele prijs voor de boer. Daarom streven wij naar een leefbaar inkomen voor alle cacaoboeren. Oxfam-Wereldwinkels legt de lat hoog, zodat we anderen kunnen inspireren de juiste inspanningen te leveren om de chocoladesector eerlijk en duurzaam te maken.”

Oxfam-Wereldwinkels, daar zit meer achter.

Oxfam-Wereldwinkels is dé pionier in de fairtradebeweging. Al bijna 50 jaar wil de organisatie het leven verbeteren van de mensen die ons voedsel produceren. Niet alleen het product staat centraal, maar ook de producent. Achter de winkel gaat dus nog veel meer schuil.

Zo plannen vrijwilligers er acties om politici en multinationals het vuur aan de schenen te leggen en kunnen kinderen tijdens een bezoekje leren hoe hun reep chocolade op een eerlijke manier in hun snoepkast belandt. Op deze – en nog veel andere – manieren bouwt Oxfam-Wereldwinkels aan een structureel eerlijke wereldhandel. Producenten moeten immers een eerlijke kans krijgen om hun producten aan de man te brengen om zo een beter leven te kunnen opbouwen. Oxfam-Wereldwinkels toont dat dat kan.

Wie fairtradeproducten koopt, bouwt dus mee aan een rechtvaaridge en duurzame wereld.

De 10 principes van Fair Trade

Oxfam-Wereldwinkels vertrekt vanuit de tien fairtradeprincipes die de World Fair Trade Organisation vastgelegd heeft. Die worden tot op het bot toegepast door Oxam-Wereldwinkels zodat de lat voor eerlijke handel steeds hoger gelegd wordt.

Fair Trade, ook van hier

Oxfam-Wereldwinkels focust niet langer alleen op het Zuiden, maar ook op eerlijke handel die dichterbij gevoerd wordt. Overal ter wereld leggen grote bedrijven namelijk een zware druk op kleinschalige producenten en om aan te tonen dat dit anders kan, kwam Oxfam-Wereldwinkels op de proppen met een fair biertje: JUSTE. Verantwoordelijke is meester-brouwer Pierre Delcoigne, die nog op natuurlijke wijze oude soorten gerst teelt die geen pesticides nodig hebben. In zijn eigen brasserie in Ath wordt het bier vervolgens gebrouwen en gebotteld. JUSTE is dus een eerlijk en uniek biertje.